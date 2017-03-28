Бывший вице-президент США Дик Чейни заявил, что «вмешательство» России в американские выборы является «актом войны», передает Politico.

«На данном этапе нет никаких аргументов в пользу того, что выборы президента Трампа каким-то образом не были законными, но также нет никаких сомнений в том, что г-н Путин и его правительство прилагают очень серьезные усилия для вмешательства в наши основные, фундаментальные демократические процессы. В некоторых кругах это будет рассматриваться как акт войны», — сказал он.

Кроме того, он полагает, что Владимир Путин ведет себя так, как не вел себя ни один из его предшественников за сорок лет, приводит ФАН слова Чейни.