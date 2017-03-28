Завершено предварительное следствие по уголовному делу находящегося под арестом бывшего министра здравоохранения Али Инсанову.

Как сообщил АПА адвокат Тогрул Бабаев, уголовное дело направлено в Гарадагский районный суд. Дата проведения заседания будет известна в ближайшие дни.

Отметим, некоторое время назад в отношении А.Инсанова было возбуждено новое уголовное дело. Бывший министр обвиняется по статьям 234.1. (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2. (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия), 317-2.1. (изготовление, укрывательство, перевозка или использование содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах лицами запрещенных предметов, при повторном совершении тех же деяний).

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. В 2007 году решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Инсанов приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.