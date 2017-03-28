Азербайджанское вино будет продаваться в Литве, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

«Компания, являющаяся дистрибьютор винной продукции в Литве, на выставке Prowein в Дюссельдорфе приобрела 200 литров азербайджанского вина для дальнейшей реализации в Литве», — говорится в сообщении.

24-я специализированная выставка вина и спиртных напитков ProWein 2017 прошла в Дюссельдорфе 19-21 марта.

В ней приняли участие 9 азербайджанских компаний, которые представили свою продукцию на общем стенде «Made in Azerbaijan».