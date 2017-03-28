Трагедия случилась в минувшие выходные в Нижнем Новгороде. Жертвой преступника стал 52-летний Эльшан Исаев.

— Я подъехал, когда Эльшан сидел с перевязанной шеей. Он сказал, что ему тяжело дышать, — рассказал корреспондентам программы «Кстати» коллега погибшего таксиста Александр.

Таксист получил серьезное ранение, от которого скончался в больнице.

Коллеги отмечают, что преступник оставил на месте происшествия сумку с документами. Кроме этого, все ценные вещи остались в машине, в том числе и деньги.

У Эльшана остались две дочери. В ближайшее время они вместе с мамой уедут в Азербайджан.

В социальной сети распространена фотография предполагаемого виновника трагедии. В правоохранительных органах пока не подтверждают, но и не опровергают его причастность к убийству. Известно, что он недавно освободился из тюрьмы. Сам предполагаемый обвиняемый свою причастность к убийству отрицает. Мужчина говорит, что оказался на месте происшествия случайно.