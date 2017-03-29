Власти Парижа приняли решение установить вокруг Эйфелевой башни стену из пуленепробиваемого стекла. Соответствующий проект единогласно одобрили депутаты Городского совета французской столицы, передает ТАСС.

Новое ограждение придет на смену временным барьерам, установленным по периметру башни в 2016 году в преддверии чемпионата Европы по футболу, проходившего во Франции. Тогда власти ограничили проход под сводами башни и разместили у ее подножия специальные будки для досмотра личных вещей туристов. Такие меры были приняты на фоне угрозы терактов: неоднократно сообщалось о том, что одной из приоритетных целей для террористов могут стать главные достопримечательности Парижа.

Вариант создания более основательного заграждения, которое бы при этом гармонично смотрелось с башней, обсуждался в Париже несколько месяцев. В итоге предпочтение отдали проекту австрийского архитектора Дитмара Файхтингера, давно работающего в Париже.

По его замыслу, основание Эйфелевой башни вместе с прилегающими к ней двумя небольшими садами будет обнесено по периметру высоким ограждением. Со стороны набережной Сены и со стороны Марсова поля появится прозрачная стена высотой 2,5 метра из пуленепробиваемого стекла. С двух других сторон, где находятся небольшие сады, будет возведено металлическое ограждение, внешне воспроизводящее профиль самой башни. Там же, по бокам, будут обустроены пункты пропуска для входа и выхода посетителей.

Помимо этого вдоль набережной Бранли, на которой стоит башня, планируется установить дополнительные бетонные блоки для защиты от потенциальных атак пешеходной зоны с использованием автомобилей. Кроме того, там же будет оборудована масштабная система видеонаблюдения. Общая стоимость проекта оценивается в €20 млн. Завершить строительные работы планируется во II квартале 2018 года.

«Это эффективная схема, которая к тому же выглядит куда более эстетично, чем нынешние заграждения. Она позволит улучшить качество приема туристов», — отметил заместитель мэра Парижа по туризму Жан-Франсуа Мартенс.

Проект создания стеклянной стены вокруг Эйфелевой башни был принят Городским советом Парижа единогласно. Однако депутаты от коммунистов и «зеленых» настояли на внесении в окончательный документ поправки о возможности пересмотра в будущем этого режима безопасности. Планируется, что через четыре года на уровне Горсовета будет инициировано новое обсуждение целесообразности дальнейшего сохранения этой стены.

«Мы не можем допустить того, чтобы на постоянной основе смириться с жизнью в обществе страха. Эйфелева башня была открыта для доступа 128 лет, и она должна вновь стать таковой, как только угрозы будут устранены», — заявил глава фракции коммунистов в муниципальном совете Николя Бонне Улальдж.