В американском городе Дейтона-Бич (штат Флорида) волны вынесли на пляж мешок марихуаны, свернутый в виде гигантской сигары. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на UPI.

Житель штата Джефф Столовиц (Jeff Stolowitz) утверждает, что обнаружил его, когда гулял по берегу моря. Он заметил на свертке красные пятна, напоминающие кровь, и решил рассказать о находке охране пляжа.

Как сообщил представитель службы безопасности пляжа Майк Берард, находящаяся внутри марихуана вымокла и испускала сильнейший запах. «Судя по размеру и форме, сверток мог весить около 4,5 килограмма, считая воду», — отметил он.

Отмечается, что найденная Столовицем «сигара» провела в воде не меньше двух недель и успела обрасти морскими организмами.

По словам Берарда, море время от времени выбрасывает на берег наркотики. Как правило, их уничтожают или передают пограничникам.

