Интернет-журнал 34travel перечислил семь городов Европы, наиболее подходящих, по мнению его редакторов, для отдыха с детьми. Как пишет Лента.ру, список, места в котором не ранжируются, опубликован на сайте издания.

В перечень, в частности, попала столица Дании Копенгаген. Жителей этой страны признают одними из самых дружелюбных в мире по отношению к детям. В Копенгагене семейным туристам рекомендуют побывать в Музее рекордов Гиннесса, планетарии имени Тихо Браге, Музее цирка или в посвященном истории Детском музее.

В список также был включен Амстердам. Здесь путешественникам советуют отвести детей в старейший в Нидерландах зоопарк Natura Artis Magistra, основанный в 1838 году. Журналисты также предлагают посетить парк Вондела, где есть музей кино, театр под открытым небом и детская площадка. Кроме того, в Амстердаме работают десятки развлекательных центров.

В Барселоне семейным путешественникам можно сходить в океанариум, являющийся крупнейшим в Европе (450 видов морских животных). Они также смогут посетить парк аттракционов Тибидабо, расположенный на одноименной горе. Это старейший развлекательный комплекс в Испании, сейчас там работает 25 аттракционов.

В число городов для путешествий с детьми также попали Рим, Стокгольм, Берлин и Прага.