Официальный курс маната по отношению к доллару на 29 марта 2017 года установлен на уровне 1,7220 маната, сообщает Центральный банк.
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Дата: 2017/03/28 17:11
Раздел: Азербайджан, Экономика
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