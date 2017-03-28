Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него блестящие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным и в посредниках для переговоров они не нуждаются.

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, лидеры всегда найдут время для встречи.

«И подберём время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоём, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего», — добавил белорусский президент.