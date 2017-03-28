Вчера в социальной сети Фейсбук появилось тревожное сообщение о том, что ночью, под покровом темноты, на улице Башира Сафароглу началось очередное варварское разрушение исторического здания «Şorsu hamamı». И табличка, повествующая о том, что «данный объект охраняется государством» на самом деле оказалась не более, чем фикцией. Видимо, сегодня эта официальная индульгенция не стоит гроша ломаного, раз вандалы даже не удосужились ее снять. Повод для опасения есть. Дело в том, что идентичная индульгенция висит на бане «Fantaziya», вроде как это — архитектурный памятник и охраняется государством. Но, как выяснилось, государство не охраняет, а разрушает.

Ранее вопрос сноса бани Фантазия уже муссировался в социальных сетях, и сотрудники СМИ связывались с представителями Минкультуры и туризма, чтобы прояснить ситуацию.

Тогда Начальник сектора Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры и туризма Вугар Исаев заявил, что сообщения о сносе этого исторического здания не соответствуют правде, и он лично провел осмотр этого исторического памятника.

По словам представителя министерства, баня «Фантазия» охраняется государством, как памятник исторического и культурного наследия, и потому строительные работы или снос там могут проводиться только с нашего согласия. Кроме того, объект находится в частной собственности, и в министерство не поступало никаких обращений от его законного владельца. И, кстати, согласно закону «Об охране исторических и культурных памятников», в частной собственности могут находиться памятники исторического и культурного наследия только местного значения. В то же время, если такой объект находится в частной собственности, то ремонтные работы в нем производятся за счет средств владельца и обязательно с согласия Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры и туризма.

И вот, когда проблема снова встала ребром, мы, как законопослушные граждане, решили не поднимать бучу в соцсетях, а обратиться прямо по назначению, а именно в Госслужбу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия и попросить сотрудников этого ведомства остановить властью, данной президентом Азербайджана, снос исторического памятника в центре нашего многострадального города. А вот с этого момента, думаю, стоит рассказать поподробнее о событиях, произошедших после.

Некультурные сотрудники Министерства Культуры

Итак, 18 декабря 2014 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и туризма.

Согласно данному указу, численность работников аппарата госслужбы определена в 23 штатные единицы.

Итак, 23 единицы. Но мне хочется задать вопрос: чем занимаются эти 23 штатные единицы, если в центре города происходит варварское разрушение зданий, отмеченных официальной таблицей «ПОД ОХРАНОЙ ГОСУДАРСТВА»?

А теперь самое время рассказать, как мы пытались получить ответ на свои вопросы в этой самой госслужбе. Позвонив на коммутатор, попросили соединить с главой Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия. Сотрудница коммутатора в Минкультуры продиктовала номер, по которому мы и обратились с вопросами (489-08-25 (26) – прим.автора). Журналист представился, рассказал о проблеме. Диалог, произошедший между нашим сотрудником и чиновником Минкульта был приблизительно таким:

— Кто вам дал этот номер?

— Нам дала этот номер сотрудница коммутатора.

— Передайте тому, кто дал вам этот номер, что я комментариев по телефону не даю. Пишите на сайт, когда рассмотрят – ответят. Никто тут на ваш вопрос по телефону отвечать не будет, мы не уполномочены.

— А нельзя ли связать меня с кем-то кто мог бы дать срочный ответ на вопрос? Ведь пока мы будем писать, пока рассмотрят – здание снесут!

— Послушайте, я же вам русским языком говорю, не отнимайте мое время. Вам надо получить ответ? Пишите, и как только рассмотрят – ответят.

Вслед за чем последовал отбой… Кстати, стоит отметить, что этот человек представляться отказался. Мы вторично позвонили на коммутатор и попросили, чтобы нам назвали имя и фамилию чиновника, нахамившего журналисту, но в ответ получили странный ответ: «Не знаю, как его зовут и как его фамилия. И должность тоже не знаю». Прямо Незнайка в Солнечном городе, а не сотрудник коммутатора, который согласно своей должности, обязан знать номера, имена и фамилии всех, с кем соединяет звонящих в Министерство абонентов.

Но давайте вернемся к письменным запросам, которые требует министерство у сотрудников СМИ. Конечно же, подобная директива имеет место быть, но а если вопрос, заданный журналистом, требует срочного ответа? Что делать в этом случае? Выходить на министра Культуры и Туризма А. Караева лично? Тогда остается открытым вопрос: за что получают зарплату сотрудники этой пресловутой Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, если они полностью абстрагируются от граждан и сотрудников СМИ? Честно говоря, неудивительно, что в городе разрушено столько памятников архитектуры – при таких-то сотрудниках «охраны памятников».

В любом случае, мы будем следить за ситуацией, и в самое ближайшее время представим репортаж с территории улицы Б. Сафароглу.

Яна Мадатова