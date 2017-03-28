«В нескольких странах мы уже создаем Торговые дома. Бренд «Made in Azerbaijan» уже известен в мире».

Как передает Тренд, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, во вторник в Саатлы на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства.

Глава государства добавил, что сегодня во время всех политических контактов, встреч с коллегами самым важным вопросом является именно вопрос экспорта азербайджанской продукции.

«Я поднимаю этот вопрос, и там, где есть политическая поддержка, конечно же, создаются новые возможности для наших предпринимателей», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что сами предприниматели тоже должны быть более активными, сами должны выходить на новые рынки.

«Азербайджанское государство и так организует это. Проводятся бизнес-форумы, в составе правительственных делегаций уже всегда представлены бизнесмены. Они тоже должны быть активнее, продвигать свою продукцию, должны стараться, чтобы, пользуясь этой возможностью, продавали свою продукцию на большем количестве зарубежных рынков. Мы, конечно же, максимально должны обеспечивать и внутренний рынок, и делаем это», — сказал Президент Ильхам Алиев.