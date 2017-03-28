«Сегодня в мировом масштабе Азербайджан приводится в пример в борьбе с безработицей. Поскольку безработица у нас на очень низком уровне».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Саатлы.

Президент отметил, что в некоторых соседних странах безработица доходит до критического уровня, там наблюдается демографический кризис.

«У нас же растет число населения. С ростом населения мы должны думать о новых рабочих местах. Поэтому хлопководство представляет большое значение для занятости». Глава государства отметил, что только к общественным работам с начала года были привлечены более 40 тыс. граждан, более 40 тыс. новых рабочих мест открыты только в госсекторе», — сказал он (цитата по АПА).