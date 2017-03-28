Сегодня под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание.

Как сообщается на сайте Минобороны, после почтения минутой молчания памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и погибших в боях за Родину шехидов, до личного состава было доведено соответствующее распоряжение Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева об увольнении в запас и отправлении в отставку группы высокопоставленных военнослужащих.

За безупречную службу в рядах Вооруженных Сил, а также за особые заслуги в защите территориальной целостности страны приказом Министра обороны военнослужащие были награждены ценными подарками.