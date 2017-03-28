Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что будет ведущим еженедельного ток-шоу «Другая Украина» на украинском телеканале Zik, сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу Саакашвили в Facebook.

«Мы записали на Zik первую программу «Другой Украины», и она вышла очень острой. Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал», — написал Саакашвили.

Он также выложил фото со съемочной площадки. На снимках Саакашвили стоит рядом с собачьей будкой, в руках держит папку с текстом.

На снимках, выложенных Саакашвили, видно, что среди гостей программы — депутат Верховной рады Владимир Парасюк, который неоднократно был героем скандалов в Украине.