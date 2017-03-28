Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Армении Арменом Хачатряном высказался по поводу ситуации с экстрадицией блогера Александра Лапшина:

«Помните, Лапшин. Слушайте, причем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной — Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили как положено, как законопослушные. Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз вам скажу и публично — а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран — ни одна из стран на него не претендовала. Нет, надо с больной головы на здоровую перекинуть, и все. Поэтому в любом вопросе есть определенные подтексты, и этот вопрос будут склонять так, как кому-то это выгодно», — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси также сказал: «Почему мы должны с Азербайджаном или с Арменией ссориться или ругаться? Может быть, мы Азербайджану и Армении когда-нибудь пригодимся. Не посредниками. Но вот когда-нибудь пригодимся. Поэтому, зачем мне лезть далеко туда, куда меня не просят».