Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армения и Азербайджан должны «сесть за стол» и решить проблему Карабаха без посредников.

«Есть острые вопросы — у армян, у белорусов. Допустим, Нагорный Карабах. Прямо вам скажу — это не наш вопрос, это не мой вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться. Но когда у меня президент Армении или в Армении спрашивают об этом, или в Азербайджане… у меня позиция, где бы я ни был, одна: люди достойны жить достойно. Не верю, что сегодня в Нагорном Карабахе люди живут хорошо и достойно», — заявил Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь послом Армении Арменом Хачатряном, передает «Белта».

«Поэтому наша позиция однозначная — Армения и Азербайджан без всяких посредников… должны сесть за стол и решить проблему. Если они захотят кого-то в гаранты взять, они вдвоем пусть определяться. Сегодня есть такой момент, чтобы решить этот вопрос», — добавил белорусский лидер.

По его словам, «нельзя в политике разыгрывать эту карту, когда гибнут люди и бедствуют люди».

«Вот это наша непреклонная позиция по всем конфликтным точкам в мире. Будь то Украина, будь то Нагорный Карабах, Приднестровье и так далее. Надо, чтобы людям было хорошо. Что хорошего, если там где-то в Украине, то с одной, то с другой стороны начинают бомбить, и гибнут люди? О чем здесь можно говорить? Я хочу, чтобы Вы, как наш близкий друг, знали мою позицию. Но это когда у меня спрашивают. Если не спрашивают, это не мое дело», — добавил он.