Министр культуры и туризма Абульфас Гараев выразил отношение к выступлению иранского музыканта Мейсама Ходрата на оккупированных территориях Азербайджана – в регионе Нагорного Карабаха.

Министр заявил, что в связи с этим от имени соответствующих госорганов направлено письмо протеста: «Мы выразили свое недовольство. Сегодня я подписал письмо, направленное в соответствующие госорганы Ирана и в МИД этой страны».

Отметим, 27 марта иранский музыкант Мейсам Ходрат выступил с концертной программой в оккупированном армянами Нагорном Карабахе. Вместе с ним в концерте принимали участие прибывший из Ирана флейтист Арташес Григорян и пианистка Марина Бархударян.