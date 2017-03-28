В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обменялись поздравительными письмами.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в письме Эльмара Мамедъярова подчеркнуты отношения политического, экономического и стратегического партнерства, а также двустороннего сотрудничества по вопросам безопасности.

В свою очередь госсекретарь Р.Тиллерсон в адресованном Э.Мамедъярову письме отметил, что США заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что его страна особо заинтересована в тесном сотрудничестве с Азербайджаном особенно в сфере энергетики. Он заявил, что США поддерживают усилия Азербайджана по диверсификации экономики страны и повышению экономического потенциала.

Госсекретарь подчеркнул, что Азербайджан был одной из первых стран, выразивших поддержку США после событий 11 сентября.

Рекс Тиллерсон от имени народа Америки поздравил азербайджанский народ по случаю 25-летия дружественных связей и сотрудничества двух стран.