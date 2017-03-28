В Баку представители сексуальных меньшинств вышли на большую дорогу и ограбили водителя грузовика. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Гарадагского района.

Жертвой гомосексуалистов стал житель Агсуинского района Рагим Джабраилов, 1991 года рождения. Молодой человек обратился с заявлением в 38-е отделение полиции Гарадагского района и показал, что в ночь с 27 на 28 марта он ехал по территории поселка Сахиль в направлении Баку.

Примерно в час ночи Джабраилов остановил автомобиль марки Ateko, на котором перевозил сантехнику, в 200-х метрах от таможенного поста. Молодой человек вышел из кабины грузовика и, отойдя в сторону, начал справлять нужду, как откуда ни возьмись появились четверо трансвеститов в женских париках и мини-юбках. Двое из них заломили Джабраилову руки за спину, а остальные обшарили карманы водителя. Грабители отняли у жертвы 1456 манатов и скрылись.

«Пострадавший уверяет, что пытался оказать сопротивление преступникам. Но они хоть и переоделись в женщин, а силу имеют мужскую. Поэтому он не смог с ними справиться», — отметили в полиции.

По словам полицейских, на указанном участке трассы трансвеститы не раз были замечены за занятием проституцией.

Поскольку проституция в Азербайджане наказывается только штрафом в размере 100 манатов, то представители этой профессии снова и снова берутся за свое ремесло.

«Видимо, «торговля телом» в этот день выдалась слабой, и они решили воспользоваться случаем, чтобы нагреть руки», — сказали в полиции.

Личности нападавших пока не установлены, в этом направлении работают оперативники 38-го отделения полиции.