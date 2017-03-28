Глава МИД Ирана Мохаммад Зариф заявил, что Россия может использовать иранские военные базы для борьбы с террористами в Сирии «в зависимости от конкретных случаев», передает Reuters.
Он также добавил, что на встрече в Кремле будет обсуждаться сирийский кризис и другие региональные проблемы.
Президент Ирана прибыл в Москву для встреч с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.
Переговоры Хасана Роухани с президентом России Владимиром Путиным пройдут 28 марта. На них планируется обсудить совместные энергетические проекты. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.