Глава МИД Ирана Мохаммад Зариф заявил, что Россия может использовать иранские военные базы для борьбы с террористами в Сирии «в зависимости от конкретных случаев», передает Reuters.

Он также добавил, что на встрече в Кремле будет обсуждаться сирийский кризис и другие региональные проблемы.

Президент Ирана прибыл в Москву для встреч с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.

Переговоры Хасана Роухани с президентом России Владимиром Путиным пройдут 28 марта. На них планируется обсудить совместные энергетические проекты. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.