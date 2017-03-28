29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, днем сменится порывистым же северным. Температура воздуха ночью 4-7, днем 12-17 тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85, днем 60-70%.

Как сообщили в Национальном гидрометеорологическом департаменте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в районах страны местами ожидается туман, ночью и утром местами на юге возможны дожди. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 2-7, днем 17-22 тепла, в горах ночью 0-5, днем 10-15 тепла.

На Абшероне 29-30-е числа ожидаются резкие перепады атмосферного давления с частой сменой румбов порывистого ветра, что неблагоприятно для метеочувствительных лиц.