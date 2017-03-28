Один из лидеров избирательного блока «Елк» («Выход») Армении Никол Пашинян прокомментировал субботнее выступление президента этой страны Сержа Саргсяна, в котором содержался намек на Никола Пашиняна, проводящего предвыборную агитацию во дворах, а также с крыш автогаражей, передает Радио Азатутюн.

«Мы должны понять, что 2 апреля — не игра, не конкурс скороговорок, мы должны понять, что 2 апреля мы выбираем не прыгунов по крышам, мы выбираем защитников права нашего народа на существование», — заявил в субботу в ходе рабочего визита в Нагорный Карабах Серж Саргсян.

На встрече с избирателями в Ванадзоре Пашинян заявил, что для того чтобы вытащить народ из ямы отчаяния, они готовы прыгать по крышам. «Он нам говорит, что ему не нравится, что мы поднимаемся на крышу. Но извините, сегодня Республиканская партия в качестве кандидата в депутаты выдвинула людей, которые, будучи в течение 10 лет депутатами Национального собрания, не только на крышу, но и на трибуну не поднялись. Для чего вы выдвинули этих людей в качестве кандидатов в депутаты?»

Касаясь заявления Сержа Саргсяна о том, что если Республиканская партия победит на выборах, он в каком-либо статусе будет играть роль в вопросе обеспечения безопасности народа, а кроме того противник знает, что верховный главнокомандующий Вооруженными силами Армении не моргнет и глазом в случае необходимости применения «Инкандеров», Пашинян заявил, что сегодня Серж Саргсян является лицом, создавшим угрозы для безопасности Армении.

«Какой бы сверхсовременной техникой ни был «Искандер», он не может стать единой системой безопасности вместе с не заводящимися танками 80-ых годов. Это то же самое, как если бы кто-то попытался управлять советским телевизором «Рекорд» 80-ых годов при помощи пульта дистанционного управления Panasonic, — заявил Пашинян и продолжил: — Серж Саргсян провалил национальную безопасность Армении, и армянский народ должен отказаться от его услуг в сфере безопасности».