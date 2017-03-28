Президент Европейского шахматного союха Зураб Азмайпарашвили подтвердил официальную информацию об отставке глава ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, которая была опубликована на сайте организации.

«Я член президентского совета ФИДЕ как глава Европейского шахматного союза. Информация на сайте ФИДЕ — это официальная информация», — цитирует слова Азмайпарашвили РИА Новости.

27 марта на сайте ФИДЕ появилось сообщение, что действующий президент федерации Кирсан Илюмжинов объявил о своей отставке. Позже он выступил с опровержением.

Затем исполнительный директор федерации Найджел Фримен подтвердил достоверность информации.