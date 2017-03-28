Американские учёные выяснили истинное отношение домашних кошек к своим хозяевам, пишет The Telegraph со ссылкой на журнал Behavioural Processes.

Оказалось, что кошки — вовсе не эгоистичные и самолюбивые животные, как считалось ранее. Напротив, для них очень важно общение с людьми. Для этого кошки, по словам учёных, они готовы пожертвовать даже приёмом пищи.

Как передает Life.ru, в эксперименте участвовали 50 домашних кошек и животных из приютов, за которыми специалисты наблюдали в течение нескольких часов.

— Мы обнаружили, что 50 процентов кошек предпочитают взаимодействие с социальным раздражителем, в лице которого выступает человек, даже в случае, если у них был прямой выбор между взаимодействием с ним или другим занятием, — отмечают авторы кошачьего исследования.