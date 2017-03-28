Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле может посетить с визитом Казахстан, заявил заместитель посла Казахстана в Баку Байыржан Досмамбетов.

Во вторник в Баку состоялось роуд-шоу, посвященное предстоящей выставке «ЭКСПО 2017» в Астане 10 июня — 10 сентября.

«В рамках ЭКСПО 9 июля пройдут Дни культуры Азербайджана. Надеемся, что президент Ильхам Алиев примет участие в этих мероприятиях», — сказал Б. Досмамбетов в ходе выступления на роуд-шоу.

Как передает «Интерфакс», по его словам, Азербайджан представлен на ЭКСПО одним из самых больших павильонов.

«Площадь азербайджанского павильона составляет 403,3 кв. м. Это один из самых больших павильонов выставки», — отметил дипломат.

Б. Досмамбетов добавил, что Дни Культуры России и Бразилии в рамках ЭКСПО будут открыты президентами этих стран.

Организаторами роуд-шоу в Баку являются представители Национальной компании «Астана ЭКСПО 2017» и Национального авиаперевозчика Казахстана компании «Эйр Астана».