Сегодня издание Minval.az представляет интервью с Рамизом Абуталыбовым – советским и азербайджанским дипломатом, длительное время проработавший в Секретариате UNESCO в Париже, Кавалером французского ордена Почетного Легиона, общественным деятелем, исследователем истории азербайджанской эмиграции.

Рамиз муэллим родился 27 октября 1937 года в Гяндже. Отец родом был из Ордубада, мать из Баку. В 1960 году окончил геологический факультет Азербайджанского Государственного Университета. Участвовал в строительстве станций метро «Баксовет» и «Сахил». Работал в Государственном комитете Совета Министров АзССР по науке и технике. В 1968 году поступил на факультет международных организаций Всесоюзной академии внешней торговли в Москве. После трёхлетней учёбы в академии, несколько месяцев работал в МИД СССР. В конце 1971 года на конкурсной основе был принят на работу в ЮНЕСКО, где проработал с 1972 по 1979 и с 1985 по 1993 гг. В Париже он познакомился с такими видными представителями эмиграции, как Банин.

В 1974 году, по особому поручению Гейдара Алиева, посетил Алекпера Топчибаши, сына Алимардана Топчибашева и внука Гасан-бека Зардаби. При его непосредственном участии в ЮНЕСКО были проведены выставки азербайджанских ковров, старинных рукописей, концерты Государственного ансамбля танца, в Лондоне состоялась выставка «Архитектура Азербайджана», в Страсбурге — первая научная конференция по азербайджановедению, а в Баку первый международный симпозиум по искусству восточных ковров и выставка французского модельера Ричарда Нейпиера «Формы и образы».

После возвращения из Парижа в 1993 он участвовал в подготовительных работах по включению памятников культуры Азербайджана во Всемирный список наследия (Ичери-шехер — 2000 год) и мугам в Список нематериального культурного наследия, азербайджанских рукописей в каталог «Память мира», в разработке предложений по выдвижению Алима Гасымова на звание лучшего исполнителя мира.

Рамиз муэллим не может жить без любимого дела. Проживая много лет в Москве, он продолжает творить и работать на благо родного Азербайджана. И несмотря на крайнюю занятость, выбрал время, чтобы встретиться со мной в одном из московских кафе. Мы говорили о его работе, и Рамиз муэллим рассказал о том, как снимался фильм о жизни и деятельности первой волны азербайджанских эмигрантов под названием «Командировка в вечность», а так же рассказал о выпуске фотоальбома под названием «Могила на чужбине». Все эти работы – как всегда — были финансированы Фондом Гейдара Алиева.

— Очень интересное название «Командировка в Вечность». О чем этот фильм?

— Во Францию в 1919 году поехала первая азербайджанская дипмиссия для участия в процессе мирных переговоров в Версале, в которых рассматривались результаты первой мировой войны, а так ж подписывался мирный договор между всеми воюющими странами. И, естественно, после распада Российской Империи в Париж выехали делегации из Азербайджана, Грузии и Армении, Северного Кавказа (Дагестан) – четырех бывших регионов России, которые стали самостоятельными и обрели независимость. И теперь нужно было международное признание этой независимости. 12 января 1920 года независимость этих республик была признана де-факто, но де-юре этого не случилось, потому что в июле 11-я Красная Армия вошла в Баку. И первых деятелей, которые остались во Франции, я называю первыми невозвращенцами. Они остались во Франции, и закончили там свой жизненный путь. Ну, кроме них невозвращенцами были и военные, а также представители промышленности Азербайджана. К примеру, отец Банин. Как известно, оба деда Банин – Муса Нагиев и Шамси Асадуллаев — были известными нефтепромышленниками, богатейшими людьми того времени. Так же в списке наших невозвращенцев дочь Гусейн хана Нахичеванского — Татьяна Гусейнова, и многие другие. Я думаю, их было человек 100, наших соотечественников-интеллигентов, выехавших в период гражданской войны во Францию, но так и не вернувшихся на свою историческую родину. Именно потому фильм называется «Командировка в Вечность».

Этот большой проект мы закончили в 2016 году. И в данный момент я работаю над изданием 4-х книг о главе азербайджанской делегации во Франции Алимардан-беке Топчибашеве, который в период АДР был избран председателем Парламента и так же был назначен председателем от Азербайджанской делегации на Версальских переговорах. Не так давно в Париже был обнаружен его архив – огромное количество документов, и я с моим другом – французом грузинского происхождения, имеющим доступ к архивным материалам – издаю в соавторстве книгу под названием «Алимардан-бек Топчибашев – парижский архив» (в четырех томах). Две книги мы уже издали, к сентябрю выйдет третий том, и к 100-летию республики, которое страна будет отмечать в мае 2018 года, выйдет четвертый том. В этих книгах очень подробно и точно освещена деятельность представителей азербайджанской делегации на Версальских переговорах – переписка, ноты и так далее. Материал этот очень интересен для специалистов, потому что в книгах публикуются такие факты, о которых даже многие историки не знают: это личные письма М.Э. Расулзаде, Топчубашева, Мехтиева и многих других. Наша работа была проведена при помощи Фонда Г. Алиева. Так же были восстановлены три могилы наших эмигрантов в Ницце на русском кладбище Кокад- генерала Теймур-бека Новрузова, Татьяны Гусейновой-Нахичеванской, Марии Александровны Каджар – она жена Мирза Кули Каджара. И четыре книги, которые были написаны нами – это всего лишь малая часть огромной работы, которая еще предстоит.

— Наверное, Вы большую часть времени проводите за границей, работая с архивами?

— Нет, я бываю за границей раз в год. Больше работаю в интернете, потому что большая часть архивных документов на азербайджанском языке, много писем написано на старом арабском алфавите, но я на нем не читаю.

— А кто переводит с арабского?

— Ариф Рамазанов, сотрудник Института Рукописей, и Салех муэллим из Института Востоковедения – они делают транслитерацию со старой арабской графики на латинскую, а литературный язык того времени очень тяжелый. Но, как говорится, терпения нам и сил, а также здоровья, чтобы мы успели сделать все задуманное.

Яна Мадатова, Москва, специально для сайта Minval.az