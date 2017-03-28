Сотрудники главного отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального Департамента Криминальной полиции МВД Грузии задержали 40-летнего гражданина Армении, разыскиваемого за попытку ввести в Армению зенитно-ракетный комплекс «Игла»

Как передает портал терт.ам, в пресс-службе МВД Грузии сообщили, что на основании записи правоохранительных органов Армении 27 марта текущего года, на улице Николоза Бараташвили в Тбилиси был задержан разыскиваемый Главным управлением уголовного розыска по признакам 2п.235 ст. и 1ч. 2п. 235.1 ст. УК РА гражданин Армении – Роберт А. (1977 г. р.).

Отметим, что ранее глава грузинского МВД Георгий Мгебришвили сообщил, что министерство внутренних дел Грузии находится в контакте с коллегами в Ереване в связи с задержанием на армянском КПП трех граждан Армении, пытавшихся провезти через границу переносной зенитный ракетный комплекс «Игла».

«Пока нельзя утверждать, что ПЗРК «Игла» транзитом переправлялся из Грузии в Армению. Идет расследование, изучаются детали. Мы находимся в контакте с армянскими коллегами и сообщим общественности об итогах расследования», — сказал Г.Мгебришвили.

Напомним, что бывший командующий армии нагорно-карабахских сепаратистов Самвел Бабаян был задержан 22 марта, затем суд принял постановление о его аресте сроком на 2 месяца.

Самвелу Бабаяну было предъявлено обвинение по 2ч. 235 ст. и 2 ч. 235.1ст. УК Армении.

