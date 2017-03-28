Сегодня в Саатлы проходит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства.
Как передает официальный сайт главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в совещании.
Сегодня в Саатлы проходит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства.
Как передает официальный сайт главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в совещании.
Дата: 2017/03/28 11:36
Раздел: Азербайджан
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