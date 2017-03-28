Задержанных во время несанкционированной акции против коррупции в Москве подвергают пыткам и жестокому обращению. Об этом говорится в заявлении основателя социальной сети Gulagu.net Владимира Осечкина, которое он составил на имя прокурора Москвы Владимира Чурикова на основе информации члена ОНК Евы Меркачевой, посветившей задержанных.

В частности, Меркачева постеила ОМВД по району Метрогородок. «Фактически к задержанным применены пытки путём лишения сна, питания, питьевой воды (людям приходится спать по очереди по 1,5-2 часа, некоторым приходится спать прямо на полу)», — говорится в заявлении.

Правозащитники утверждают, что задержанных поместили в заведомо переполненные камеры. Так, в камерах, которые рассчитаны на двух человек, содержатся по 4-6 задержанных. Кроме того, на момент проверки (22:15 мск 27 марта) ни одному из задержанных не был предоставлен ужин. В заявлении это расценивается как «пытка голодом».

Кроме того, правозащитники обратили внимание, что родственников задержанных не уведомляли о месте нахождения задержанных.

На несогласованной акции протеста в Москве 26 марта задержали более 1000 человек.