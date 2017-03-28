Переговоры по карабахскому урегулированию не находятся в тупике, заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

«Переговоры слишком замедлились, но я бы не использовал слово тупик», — сказал он на пресс-конференции в Ереване. По его словам, настало время вернуться за стол переговоров.

«Главы МИД должны серьезно и честно поговорить, подготовить основу для встречи президентов, чтобы они реально поговорили о том, как можно продвигаться», — отметил Р.Хогланд.

В переговорах по карабахскому урегулированию важна политическая воля высшего руководства для возвращения за стол переговоров, в результате чего можно будет найти мирное решение, заявил также Ричард Хогланд.

«Принимать решения – дело руководителей и народов. Они должны решать, как жить в мире, как пользоваться будущим вместе. Есть планы, которые можно обсудить. Настало время вернуться за стол переговоров», — сказал Р.Хогланд.

По его словам, в переговорном процессе посредники держатся от сторон на расстоянии, в противном случае посредническая миссия провалится.

«Мы не хотим, чтобы дверь закрылась, мы хотим, чтобы она оставалась открытой. Мы всегда будем учитывать те вопросы, вокруг которых должны проявить осторожность в наших публичных высказываниях», — отметил Р.Хогланд.

Он также заявил, что в вопросе карабахского урегулирования США, Россия и Франция не имеют противоречий.

«Если даже по другим вопросам между нашими странами и есть противоречия, то в карабахском вопросе мы можем работать вместе. Я очень рад за это». – отметил американский посредник.