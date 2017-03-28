Антикоррупционные протесты в России показывают, что Москве оказалась не по карману собственная геополитика

Среди популярных туристических «сюжетов» Баку есть и «кинематографическая» история нашей столицы. Туристам показывают и знаменитую улочку в Ичери Шехер, где главный герой «Бриллиантовой руки» в исполнении Никулина произносит свое «Черт побери!», и «натуру» для фильма «Тегеран-43», и многое другое. Баку «играл роль» заграничного города во многих лентах, от «Человека-амфибии» до «Загона», а уже после распада СССР Пирс Броснан в одной из серий «бондианы» эффектно позировал на фоне нефтяных вышек в районе Биби-Эйбата.

Уже после «бондианы» Пирс Броснан снялся в фильме «Пик Данте» — о том, как в идиллическом американском городке вдруг просыпается вулкан, который все уже давно считали потухшим.

Наверное, сравнение политической ситуации в авторитарных странах с внезапно пробудившимся вулканом успело уже набить оскомину. Только вот в фильме «Пик Данте», да и не только в нем, кстати говоря, несколькими точными штрихами обрисовано и другое: такие взрывы чудовищной силы, в общем-то, никогда не бывают по-настоящему внезапными. Вулкан предупреждает. Политика, в общем-то, тоже. Просто важно эти предупреждения вовремя услышать.

Не забудьте выключить телевизор, или Уточка, кроссовки и «Он вам не Димон»

О том, что творилось на улицах Москвы, российские федеральные каналы не обмолвились ни словом. Здесь по привычке рассуждали о том, как все плохо в соседней Украине, стращали друг друга кознями зловредного НАТО и показывали, как добрый Путин заботится о своем народе. А в это время на улицах крупнейших российских городов бушевали многотысячные антикоррупционные митинги, которые полиция весьма и весьма жестко пресекала. Особенно в Москве, где в числе задержанных и арестованных оказался и сам Алексей Навальный — ему «впаяли» 15 суток административного ареста. Тем не менее многие в российском оппозиционном лагере уверены: власть испугалась. Митинги оказались неожиданно массовыми, географический «охват» — неожиданно широким: если последняя «вспышка» протеста началась (и закончилась) на Болотной площади в Москве, то теперь митинговали в прямом смысле слова от Санкт-Петербурга до Владивостока. И самое главное, до последнего в Кремле были уверены: «политической грозы» не ожидается.

Напомним — хотя бы кратко — хронологию событий. Недавно «Фонд борьбы с коррупцией», который возглавляет Алексей Навальный, на своем сайте опубликовал сенсационное расследование под впечатляющим заголовком «Он вам не Димон» — о коррупционной схеме, во главе которой стоит премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев.

Как отмечает Навальный на сайте «Фонда борьбы с коррупцией», «премьер-министр Дмитрий Медведев создал себе образ чиновника, которого никто не воспринимает всерьез. Самые одиозные его высказывания вызывают в обществе скорее насмешки, чем гнев. К нему относятся со снисхождением, ведь он хотя бы не кажется откровенным злодеем. Даже после того, как ФБК рассекретил его тайную дачу в Плесе — один из самых дорогих объектов, которые мы когда-либо снимали, — мнение о нем принципиально не изменилось. Все по-прежнему считают его чудаком, который оказался не на своем месте, слабовольным, но хорошим, в сущности, человеком, любителем смешных гаджетов, а не дворцов». Однако, как уверен ФБК, «Дмитрий Анатольевич Медведев — вовсе не смешной чудак, над которым стоит подсмеиваться. Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы. Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Более того, в команде Навального уверены: «Все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков. Премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто бывает, а на некоммерческих фондах. Это весьма хитроумное решение. Настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому. Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица». А имущество у премьера обнаружилось солидное.

Строго говоря, «команда» Навального озаботилась имуществом премьер-министра РФ еще в сентябре минувшего года. Тогда Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, посвященное даче премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Речь шла об усадьбе Миловка, расположенной в километре от центра города Плес Ивановской области, указывал российский оппозиционный портал «Медуза». Как утверждал тогда Навальный, площадь комплекса — не два гектара, как утверждалось в СМИ, а 80. На территории находятся частная пристань (участок примыкает к реке Волге), лыжный склон, три вертолетные площадки, несколько домов, гостиница и другие здания и парковые объекты, включая доску для гигантских шахмат и домик для уточки.

Сама историческая усадьба Миловка служит главным домом и обнесена дополнительным внутренним забором. Стоимость реставрации усадьбы и строительства остального комплекса в ФБК оценили в 25–30 миллиардов рублей.

Теперь же ФБК обнаружил у Медведева роскошную усадьбу на Рублевке общей площадью в 3,7 тысячи квадратных метров стоимостью около 5 млрд руб., записанную на Фонд поддержки социально-значимых государственных проектов («Соцгоспроект») — по словам Навального, усадьбу фонду пожертвовал миллиардер Алишер Усманов. Еще одна усадьба находится в деревне Мансурово Курской области (там жил дед Медведева). Площадь участка — 240 тысяч квадратных метров, две вертолетные площадки, декоративный пруд, спортивный корт. В этой же деревне расположен агрокомплекс «Мансурово», записанный на двоюродного брата председателя правительства, перечисляет «Росбалт». Кроме того, по версии Навального, Медведев также владеет виноградниками в Анапе, горной резиденцией «Псехако» стоимостью 7 млрд рублей, еще одной усадьбой на Рублевке в 20 га, ранее принадлежавшей Управлению делами президента. В его распоряжении также участки земли в Краснодарском крае, исторический особняк из 29 квартир в Санкт-Петербурге, две яхты стоимостью более $16 млн, виноградник в Тоскане. Всего же фонды, связанные с Медведевым, получили 70 млрд рублей в виде пожертвований и кредитов, утверждается в расследовании Навального.

Отследить же активы премьер-министра помогли…кроссовки и цветные рубашки. Когда года два назад электронная почта премьер-министра РФ оказалась взломанной, в числе прочего, выяснилось, что «Медведев пользуется специальным почтовым ящиком [email protected] для личных интернет-покупок — гаджетов, одежды и обуви». Только вот имя и адрес он указывал не свои, а Владимира Дьяченко, главы ЗАО «Компания Техинпро», на которое «записаны» виноградники в Анапе и угодья в Курске. Причем, как показали документы из взломанной почты, даже самый беглый анализ заказов и «сопоставление» их с вполне официальными фотографиями самого премьера не оставляет сомнений: заказывал их Медведев для себя. Как продолжает ФБК,«за три месяца он (Медведев — Ред.) заказал себе 73 футболки, 20 пар кроссовок и 30 пар плавок. Одежда и обувь заказывались только для одного человека — все одинакового размера, одни бренды, одни магазины и так далее».

Кремль, как и в прошлый раз, постарался не заметить публикации ФБК. Да и что, в конце концов, произошло? Ну пошумели в Интернете по поводу «домика для уточки» и имения под Курском, ну поиронизировали по поводу премьерских кроссовок и рубашки со снежинками — и что? В свое время российская аудитория «проглотила» и «виолончелиста Ролдугина», и путешествие на персональном самолете собачек корги, принадлежащих супруге вице-премьера Шувалова, и многое другое, так зачем волноваться теперь? Медведев не посчитал нужным вообще отреагировать на новые разоблачения: много чести! Российские федеральные каналы, находящиеся под надежным контролем, публикацию Навального тем более проигнорировали. Как были уверены в Кремле, в самом худшем случае страну ожидало нечто вроде акции протеста против ввода войск в Чехословакию в августе 1968 года — у нее не набралось и десяти участников. С таким локальным протестом власть вполне могла справиться репрессивными методами без особого напряжения. Но…

«Ваше слово, товарищ Улица!»

Есть старая — и неприятная — политтехнологическая истина. Авторитарная власть без труда может взять под контроль телеканалы. Может «подкорректировать» результаты социологических опросов и даже выборов. Может организовать многотысячные «митинги в поддержку», движение «юнармейцев». Словом, может создать вокруг себя этакую удобную виртуальную реальность, где народ ликует, «выражает глубокую признательность» и «от всей души поддерживает». Но такие политтехнологии «работают» ровно до той минуты, пока своего слова не скажет Улица — именно так, с большой буквы. А в России в минувшие выходные произошло именно это. Сначала выяснилось, что телеканалы расследование ФБК проигнорировали, но вот ролик Навального в YouTube бьет рекорды по просмотрам. А затем протесты выплеснулись на улицы и площади, под знамена Навального и в прямом, и в переносном смысле встали тысячи, а кое-где и десятки тысяч человек. Телеканалы, конечно, событие проигнорировали, но масштаб его оказался таким, что уже на следующее утро пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось расщедриться на интервью с комментариями. Кремлевский споуксмен заученно заявил: «То, что мы видели вчера (26 августа — Ред.) в Москве, — провокация и ложь». Пустил в ход привычные аргументы, от «людей ввели в заблуждение» до «существует информация о том, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды». Словом, не хватало только «печенек Нуланд» или «иностранных агентов». Но вопрос журналистов: «Учитывая количество митингующих, которые вышли на улицу вчера, а в Кремле считают, что было бы целесообразно, если премьер-министр отвечал на обвинения?» — Песков оставил без комментариев. Верный признак, что масштабов акции протеста в Кремле не спрогнозировали. А теперь явно не знают, как на происходящее реагировать. После столь массовых митингов продолжать прежнюю политику «полного игнора» уже слишком опасно. Отреагировать после митингов — опасно вдвойне: такое отступление вполне может спровоцировать оппозицию на желание «дожать». Устроить массовые аресты и показательные судебные процессы — сценарий как бы проверенный, но…лучше не забывать уроки Украины: жесткий разгон немногочисленного и не столь радикального студенческого «Майдана», участники которого протестовали против отказа Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС, привел к тому, что на улицы вышли уже сотни тысяч. В результате показательные аресты могут привести к новому взрыву возмущения.

Но самое главное и самое опасное для Кремля в другом. Сегодня в российских оппозиционных СМИ нет недостатка в объяснениях, почему «география протеста» оказалась столь впечатляющей. Но при этом чаще всего упускается из виду еще одна малоприятная истина: политические протесты сильнее всего «подпитываются» недовольством социальным.

И вот тут уже нельзя не привести шокирующую новость, о которой сообщили несколько дней назад СМИ России, в частности, «Росбалт»: в селе Кумакское под Оренбургом безработная многодетная мать пробралась к соседям, украла шестимесячную овчарку…и приготовила из нее обед для своих детей. Правоохранительные органы квалифицировали происшедшее как кражу, женщину приговорили к штрафу в 6 тысяч рублей (180 AZN). Как отмечает «Росбалт», «почему семья оголодала настолько, что ест собак, правоохранители не поясняют». Однако недавно то же агентство констатировало, что «в России участились случаи кражи из-за голода». В частности, в Ивановской области пенсионерку осудили за кражу еды у соседей. В августе женщина похитила кетчуп и немного сахара, через полгода — две банки тушенки, макароны, сахар, печенье и 17 пакетиков чая, всего чуть более, чем на 700 рублей (21 AZN). Рост цен на фоне хронической безработицы и задержек зарплат закономерно ведет к обнищанию населения и росту мелкого криминала, пояснил тогда бывший депутат Ивановской гордумы, юрист Николай Плотников. Как заявил политик корреспонденту «Росбалта», в регионе проявления голода уже не такая редкость: «По всей стране заметен существенный рост цен вкупе с ухудшением качества продуктов. В Иваново можно увидеть людей, которые собирают объедки у помоек, людей, которые просят денег на еду» — цитирует его портал. Вряд ли стоит напоминать, что Иваново — это еще не самый «депрессивный» регион РФ. Да, многодетная мать из Оренбуржья и пенсионерка из Иваново — это совсем уж экстремальные примеры, но нет сомнений в другом: в России обрушился в разы уровень жизни большинства граждан, за вычетом тонюсенькой прослойки близких к властям олигархов. Теоретически, конечно, можно было бы разработать программы помощи бедным, открыть бесплатные столовые и т.д., но, во-первых, на это банально нет денег. А во-вторых, и «в-главных», даже признать сам факт наличия такой крайней бедности в стране для Кремля уже опасно. В течение многих лет именно относительное социальное благополучие, рост материального благосостояния по сравнению с девяностыми с их бедностью и неустроенностью был для путинского режима едва ли не главным козырем. И если теперь «из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого смерть»…

«Крымское шампанское» для Асада и Саргсяна

Но, возможно, самое страшное для Кремля — это даже не масштаб нынешних протестов и не их социальные корни, а глубинные причины. Те причины, которые власть предпочитает не озвучивать, привычно пытаясь спрятаться за пиар-завесой «ложь», «провокация», «проплаченные иностранные агенты» и т.д. Конечно, проще всего объяснить нынешние экономические неурядицы России падением цен на нефть. Но даже беглый анализ ситуации не оставляет сомнений: в реальности России оказалась не по карману собственная геополитика, точнее, «встроенные» в эту геополитику авантюры, начиная от оккупации украинского Крыма и заканчивая войной в Сирии. В Кремле не любят говорить об этом вслух, но нет сомнений, что не менее болезненно, чем «нефтяной кризис», по РФ и ее экономике ударили западные санкции и собственные «контрсанкции» — явная причина «существенного роста цен вкупе с ухудшением качества продуктов». Импортозамещение здесь, увы, не срабатывает. Зато самой Москве приходится «замещать» всех и вся в оккупированном Крыму, куда теперь не заглядывают ни иностранные инвесторы, ни иностранные туристы, включая пассажиров круизных лайнеров. Ощутимые последствия возымело снижение закупок в Европе российского газа после серии «газовых войн». В Москве могли высокомерно фыркать, когда от закупок российского газа отказывались в Грузии и Литве, но теперь процесс принимает такие масштабы, что их уже не получится игнорировать.

Но самое главное, денег, и немалых, стоит российскому бюджету поддержка разного рода союзников, «форпостов» и т.д. Практически на содержании у РФ находится Армения, которой совсем недавно подарили очередную партию оружия. Колоссальные вливания делаются в экономику Сирии, и это не считая финансовых потерь от участия в боевых действиях на территории этой страны — а война, напомним, дело затратное. Ко всем прелестям, РФ ввязалась в гонку вооружений с блоком НАТО на своих западных и юго-западных границах — ту самую, которая за годы первой «холодной войны» попросту измотала СССР. Судя по всему, тот путь, который Советский Союз прошел за 70 лет, у путинской России может уместиться в куда более короткие сроки. Нынешние митинги по призыву Навального — это тот самый «тревожный звонок», только вот звенит он уже не только и не столько для Владимира Путина и Дмитрия Медведева, сколько для их многочисленных геополитических «клиентов». Которые с замиранием сердца следят, не срежет ли Россия финансовые вливания в ту же Армению или Сирию, чтобы погасить недовольство собственных граждан, или же кризис примет такие масштабы, что Москве будет просто «не до жиру». Потому как последние митинги — это не просто «тревожный звонок», а верный симптом весьма опасных для Кремля процессов.

Нурани, специально для Minval.az