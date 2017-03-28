Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл в Саатлинский район.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев сначала возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному в центре города Саатлы.

Глава исполнительной власти Саатлинского района Сирагеддин Джаббаров проинформировал Президента Ильхама Алиева о работах по благоустройству, проделанных на территории, где находится памятник.

Ильхам Алиев принял участие в открытии в Саатлинском районе новопостроенной 110/35/10-киловольтной подстанции «Сарыджалар».

Также сегодня была сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Саатлы-Сарыджалар-Гара Нуру-Ширинбейли-Фаталикенд-Азадкенд. Президент Азербайджана принял участие в открытии дороги.

Затем Ильхам Алиев ознакомился с хлопковым полем фермера Хумай Мамедовой на территории села Гыраглы Саатлинского района.