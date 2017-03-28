Бизнес-партнер сына Эльдара Махмудова объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Соответствующая информация размещена на сайте Интерпола, передает АПА.

Отмечено, что Аяз Керимов, 1972 года рождения, обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями и присвоении чужого имущества.

В связи с тем, что А.Керимов уехал из Азербайджана, он объявлен в международный розыск. Направлено обращение в Интерпол для его задержания.

Отметим, что на имущество руководителя компании «Caspian Telecommunications» Керимова Аяза Эльхан оглы был наложен арест.

Принадлежащее ему имущество было оценено. Мотоцикл марки Harley Dаvidson с номером 10-A-378 оценен в 12.500 манатов, автомобиль марки Maserati Quatroporte S Q4 в 155.733.8 манатов, находящийся в имуществе ООО AKEY , автомобиль марки Jaguar XJ в 140.529.473 манатов и 1 га земли на территории совхоза Зейтун № 3 в Абшеронском районе в 70.000 манатов.

Сообщается, что руководитель компании «Caspian Telecommunications» выигравшей несколько тендеров у МСВТ Керимов Аяз Эльхан оглу является компаньоном и другом Анара Махмудова — сына бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

В ходе следствия 16 декабря 2015 года в отношении А.Керимова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 312.2 УК. Но так, как он скрылся от органов следствия, не удалось предъявить ему обвинение и привлечь к следствию. По этой причине постановлением Бинагадинского районного суда от 17 декабря 2015 года в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.