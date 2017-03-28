Президент США Дональд Трамп призвал комитет палаты представителей расследовать связи Хиллари Клинтон и некоторых других представителей Демпартии с Россией, передает РИА Новости.

«Почему комитет палаты представителей по разведке не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, после чего значительная часть Uranium ушла в Россию, «перезагрузку» Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. История о связях Трампа с Россией — вымысел», — написал глава государства в Twitter.

В феврале президент США уже обвинял своего оппонента по президентской гонке Клинтон в том, что она отдала России 20 процентов американского урана.

В ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон неоднократно заявляла, что Дональд Трамп имеет связи с Россией. Данная тема получила новый виток после избрания Трампа на президентлм США, а Москву обвинили во «вмешательстве» в выборы в стране. Россия в свою очередь опровергала информацию американских спецслужб и заявляла, что не вмешивается во внутренние дела других государств.