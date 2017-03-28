ЛУКОЙЛ, владеющий 2544 автозаправками в России (это 21% от общего числа АЗС в России), изучает возможность продажи до 30% этой сети. Компания хотела бы избавиться от автозаправочного бизнеса в семи регионах страны. По словам собеседника РБК в компании, это практически вся ее сеть в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской, Брянской областях и часть активов Московской области, а также Чувашии. Источник в ЛУКОЙЛе называет главной причиной такого шага падение рентабельности бензиновой розницы. По его данным, в 2016 году средняя маржа АЗС в указанных регионах достигала 2 тыс. руб. с тонны реализуемого топлива, а по итогам первого квартала 2017 года из-за налогового маневра и роста акцизов рухнула в 250 раз — до 8 руб. за тонну.

Ставки акцизов на бензин пятого класса с 1 января 2017 года остались на уровне 2016 года — 10,13 тыс. руб. за тонну, на дизельное топливо выросли до 6,8 тыс. руб. Изначально акцизы предполагалось снизить, но из-за падения мировых цен на нефть сохранением размера акцизов заполнили дыры в дорожных фондах.

Как объяснил агентству собеседник в ЛУКОЙЛе, помимо роста налоговой нагрузки прибыльность заправок падает из-за сдерживания регуляторами повышения цен на бензин. «Мы обязаны контролировать качество бензина, вынуждены вкладываться в развитие своих заправок, несмотря на падение спроса и снижение рентабельности. За счет продажи на заправках сопутствующих товаров маржу увеличить не получается. Ждать, пока мы получим убыток, мы не хотим», — сетует он.

Другой собеседник в компании слышал о планах ЛУКОЙЛа избавиться от большого количества заправок, однако сказал, что переговоры с конкретными покупателями пока не ведутся. Он добавил, что речь может идти о продаже АЗС в три этапа по частям либо единым лотом при наличии серьезного покупателя, а также не исключил продажи одного из убыточных НПЗ компании — Ухтинского. Слышал о падении маржи на заправках ЛУКОЙЛа и один из трейдеров, торгующих на топливной бирже СПбМТСБ. Пресс-секретарь ЛУКОЙЛа Виталий Матушкин от комментариев воздержался.

Официальные представители «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» не стали комментировать, интересна ли им покупка части АЗС ЛУКОЙЛа или всего лота, представитель «Роснефти» на звонок не ответил.

По расчетам аналитиков Thomson Reuters Kortes, средняя рентабельность АЗС по стране по бензину АИ-92 составляет 10,3% (с начала года выросла на 0,9%). По их данным, с 1 января по 24 марта 2017 года цена на бензин АИ-92 и АИ-95 в европейской части России в розничной продаже выросла в среднем на 1,6%, до 35,9 руб. за литр АИ-92 и 39,01 руб. за литр АИ-95. По данным Московской топливной ассоциации, за неделю с 20 марта бензин подорожал в среднем на 6–7 коп. за литр.