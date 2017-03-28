Лаборатория искусственного интеллекта в Дубае вскоре начнёт обучение правительственных сотрудников и частного сектора для внедрения в их работу роботов, передает РИА Новости со ссылкой на издание Khaleej Times.

Новая лаборатория начала работу в понедельник и уже в апреле начнет обучение 200 человек. Она также будет постоянно открыта для ученых, студентов и вообще всех желающих.

«Чтобы двигаться в будущее, мы должны пересмотреть работу правительства и ввести искусственный интеллект в наши услуги. У нас нет другого выбора, кроме как принять эту технологию. Мы хотим заменить колл-центры и помогать родителям выбирать школы для детей при помощи когнитивного вычисления», — заявила глава дубайского Smart Dubai Office доктор Аиша бин Бутти бин Бишр.

По мнению разработчиков программы, введение новых технологий в работу этих учреждений значительно упростит ее, а также будет эффективной в работе городских служб.