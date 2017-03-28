Государственный совет Италии в понедельник дал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline — TAP), отклонив, таким образом, официальные возражения южноитальянской области Апулия, где в последние недели состоялись многочисленные манифестации протеста против этого амбициозного проекта.

Как передает РИА Новости, в сообщении об итогах заседания Госсовета указывается, что обращения властей города Мелендуньо и области Апулия, выражавших серьезные сомнения в соответствии проекта ТАР действующим нормам природоохранного законодательства, отклонены.

Своим решением Госсовет признал взвешенными выводы специальной комиссии, которая ранее проанализировала все вопросы, касающиеся охраны окружающей среды при строительстве ТАР, и утвердила выбор места в зоне приморского города Меледуньо, где газовая труба должна выйти на итальянскую землю.

Решение Госсовета, который курирует административно-юридические вопросы, связанные с охраной законности в области управления, позволяет не учитывать отрицательное мнение местных властей и фактически дает зеленый свет строительству ТАР, по которому в Италию должен прийти азербайджанский газ.

В минувший четверг близ недавно огороженной стройплощадки в Меледуньо прошла манифестация протеста против строительства газопровода, в которой приняли участие мэры 13 местных городов.

Маршрут ТАР протяженностью 520 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. ТАР должен стать частью так называемого «Южного газового коридора» (ЮГК), продолжив цепочку из Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийского газопровода (TANAP), проходящего по территории Турции.

На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского месторождения «Шах Дениз».