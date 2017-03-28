Граждане Грузии с 28 марта могут без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом по биометрическим паспортам.

Как передает РИА Новости, безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре страны-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четырех стран-кандидатов в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение в странах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. В случае рабочего и долгосрочного учебного визита гражданину Грузии будет необходимо получить визу в консульстве соответствующей страны.

Сотрудник иммиграционной службы имеет право попросить у гражданина на границе Шенгенской зоны следующие документы: доказательство финансового обеспечения — выписку из банка с достаточным количеством денежных средств или наличные деньги, справку с работы и главное — подтверждение цели поездки: обратные билеты, пассажирскую страховку и гостиничное бронирование, а если туристы намерены повидаться с родственниками, то необходимо иметь приглашение от них. Сумма для финансового обеспечения должна составлять минимум 50 евро в день, помимо расходов на проживание в гостинице.

«Главное — чтобы гражданин Грузии, в случае необходимости, мог доказать на пограничном пункте цель своего краткосрочного визита и пояснить, куда он едет, зачем и когда намерен вернуться», — заявил журналистам глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

С момента вступления в силу безвизового режима на государственной границе Грузии в международных аэропортах у пассажиров будут проверять наличие всех необходимых документов, которые требуются при въезде на территорию Шенгенской зоны.

Одновременно с безвизовым режимом в силу вступит механизм приостановления действия безвизового режима. Договоренность относительно данного механизма для третьих стран на случай миграционного кризиса в одном или нескольких государствах-членах Евросоюза была выставлена Советом ЕС в качестве предварительного условия для отмены виз для граждан Украины и Грузии.

Когда пребывание гражданина Грузии в странах ЕС превысит трехмесячный срок, минюст и МВД Грузии будут проинформированы и начнут поиски нарушителя для начала процедуры реадмиссии. На первоначальном этапе все расходы на поиски будет покрывать правительство, однако через некоторое время они лягут на нарушителей.