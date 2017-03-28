Употребление марихуаны в рекреационных целях может быть разрешено в Канаде к 1 июля 2018 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на CBC.

Правительство страны поднимет вопрос о легализации марихуаны к апрелю, недавно его обсуждали члены Либеральной партии страны.

По данным CBC, новые законодательные инициативы, вероятно, отразят рекомендации, выпущенные в прошлом декабре. Эксперты, в частности, предложили разрешить в Канаде продажу марихуаны в рекреационных целях лицам старше 18 лет и ввести систему налогообложения в зависимости от силы воздействия наркотика.