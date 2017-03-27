27 марта в Санкт-Петербурге состоялось открытие весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

Oгтай Асадов удостоен медали организации, посвященной 25-летнему юбилею МПА СНГ.

В рамках весенней сессии состоялось заседание Совета МПА СНГ. Участники заседания обсудили вопрос учреждения Дня международного парламентаризма, итоги мониторинга прошлогоднего референдума в Кыргызстане, а также организацию наблюдательных групп в избирательных кампаниях, проведение которых предусмотрено в 2017 году в странах СНГ.

Руководители парламентов стран СНГ приняли заявление по случаю 25-летнего юбилея Межпарламентской Ассамблеи. В заявлении отмечено, что МПА СНГ обладает значительным потенциалом для расширения международного парламентского сотрудничества, активно выступая в качестве площадки для двустороннего и многостороннего взаимодействия как между государствами-участниками, так и с международными организациями. В качестве важнейших аспектов деятельности ПА СНГ в документе указаны защита прав и свобод человека, мониторинг процесса формирования органов государственной власти в ходе выборных кампаний в странах Содружества.

Участники заседания пришли к соглашению ежегодно отмечать дату проведения первого заседания Ассамблеи межпарламентского союза, которое состоялось 30 июня 1889 года, как День международного парламентаризма.

В тот же день в Санкт-Петербурге состоялось 46-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Выступивший на заседании председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает особое значение углублению сотрудничества между странами СНГ. Взаимодействие в рамках Содружества играет важную роль в укреплении межпарламентских связей стран-членов, расширении экономического партнерства.

Oгтай Асадов рассказал и о перспективах многостороннего сотрудничества в культурной, гуманитарной, научной, торговой и других сферах. Он также подчеркнул, что для дальнейшего улучшения деятельности организации на первый план необходимо вынести вопросы урегулирования конфликтов, существующих на постсоветском пространстве.

На заседании председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко вручила председателю Милли Меджлиса Огтаю Асадову юбилейную медаль «25-летие МПА СНГ».

В рамках мероприятия была представлена почтовая марка, выпущенная компанией «Почта России» к 25-летнему юбилею МПА СНГ.

Затем состоялся концерт с участием мастеров искусств стран СНГ. На концерте выступили народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов, заслуженная артистка Афаг Аббасова, тарист, лауреат международных конкурсов Ровшан Гурбанов.