В Киеве 27 марта прошел саммит глав правительств стран ГУАМ.

Как сообщает Contact.az, на встрече приняли участие главы правительств Украины, Грузии и Молдовы – Владимир Гройсман, Георгий Квирикашвили и Павел Филипп, а также вице-премьер Азербайджана Исмет Аббасов.

В центре внимания были вопросы экономического сотрудничества, развития транспортных коммуникаций.

Стороны пришли к согласию о создании Зоны свободной торговли ГУАМ. Был согласован и подписан соответствующий протокол.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, продвижение на пути создания зоны свободной торговли между странами ГУАМ требует упрощения таможенных процедур. Он рассчитывает на запуск зоны свободной торговли между странами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) уже в 2017 году.

В совместной декларации саммита особое место уделено вопросам урегулирования конфликтов на территориях стран ГУАМ. Подчеркнута необходимость урегулирования конфликтов на основе принципов территориальной целостности и нерешимости границ. ГУАМ намерен продолжать усилия и взаимодействие в этом направлении.

Также поддержана необходимость развития транспортного коридора ГУАМ, поощрение создания свободной торговли и использования ее возможностей.

ГУАМ был создан в 1997 году.

Саммит в Киеве стал первой такой встречей высокого уровня в рамках ГУАМ за последние 9 лет.

Согласно информации издания АЗЕРТАДЖ, в рамках саммита Президент Украины Петр Порошенко принял заместителя премьер-министра Азербайджана Исмета Абасова, премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

Выразив признательность за высокое гостеприимство и плодотворные переговоры во время последнего визита в Азербайджан, Президент Петр Порошенко сказал: «Азербайджан – важный стратегический партнер Украины. Мы намерены и впредь продолжать отношения между нашими странами, в том числе в рамках сотрудничества с государствами-членами ГУАМ».