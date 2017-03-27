Сегодня, 27 марта, пятеро иностранных граждан, содержащихся в спецприёмнике МВД по РД для иностранных граждан (Бейбулатова, 16) объявили голодовку. Об этом редакции «Черновика» сообщил один из участников голодовки, гражданин Туркмении, Галимзян Халиков.

Галимзян Халиков рассказал, что объявить голодовку их вынудили условия содержания в учреждении, а так же бездействия её сотрудников.

«Мы лишены всего. У нас нет ни телевизора, ни радиоприёмника, ни чайников, нас лишили даже кипятка. Нас содержат как свиней. Мы не знаем отсылают ли наши жалобы и заявления, потому что нам не показывают номера исходящих документов, ни ответов на них. Мы вообще, не знаем отправляют ли их», – рассказал Халиков. По его словам, в голодовке участвуют граждане Туркмении, Украины и Азербайджана.

В пресс-службе МВД по РД опровергли сообщение о голодовке. По словам её представителя, Руслана Ибрагимгаджиева, в учреждении надлежащие условия содержания.

«Людей туда помещают после принятия судебного решения о выдворении. Их там держат, пока судебные приставы не обеспечат им выезд или пока их посольство не обратится с тем, чтобы их выдали на родину. Их кормят три раза в день, одевают, моют. Все условия, в том числе и прогулки у них есть», – сказал Ибрагимгаджиев.

По его словам, все жалобы содержантов учреждения отсылаются в адресованные ведомства, но не все ведомства им отвечают, за что сотрудники учреждения не могут быть ответственны.

Из прокуратуры, по его словам, иногда приходят сотрудники для проверок по жалобам, но никаких нарушений не находят.

Всего в спецприёмнике сейчас содержится 73 человека.