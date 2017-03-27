Компания Samsung официально объявила, что планирует начать продажу исправленной версии смартфона Galaxy Note 7, производство которого было ранее остановлено из-за многочисленных случаев взрыва аккумуляторов. Об этом сообщает Reuters.

Производитель определит, на каких рынках будут продаваться модифицированные «семерки», после переговоров с регулирующими органами и транспортными агентствами. Компания также планирует продавать заменяемые элементы вроде чипов и модульных камер, а также повторно использовать извлеченное из старых Galaxy Note 7 сырье — медь, золото, никель и серебро.

Ранее портал ZDNet со ссылкой на южнокорейское издание Hankyung сообщил, что продавать отремонтированные смартфоны Samsung планирует только на рынках развивающихся стран, в частности Индии и Вьетнама.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали в августе 2016 года, но вскоре были остановлены из-за многочисленных жалоб на воспламенение в процессе эксплуатации. В результате Samsung вынуждена была полностью прекратить их производство.