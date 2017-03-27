Специалисты управления Россельхознадзора по республике Дагестан на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на дагестанском участке госграницы РФ не допустили к ввозу 16,2 тонны томатов из Азербайджана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основанием для задержания стало заключение Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», который подтвердил факт выявления в продукции карантинного вредного объекта — южноамериканской томатной моли (TutaabsolutaPovolny).

Владелец груза нарушил ст.15 ФЗ-206 «О карантине растений» от 21 июля 2014 года, за что привлечен к административной ответственности по ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».