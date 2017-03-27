Президент Армении Серж Саргсян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Ричарда Хогланда (США) и Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Об этом Новости Армении – NEWS.am сообщили в пресс-службе президента.

Участники встречи обсудили вопросы мирного урегулирования Карабахского конфликта.

Сопредседатели проинформировали президента Армении о своих встречах в Баку.

Участники встречи отметили важность приверженности сторон мирному урегулированию, а также необходимость выполнения договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.