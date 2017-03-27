Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европа, погрязшая в фашизме, скатывается в пропасть.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Инцидент в Швейцарии неприемлем. Я позвонил министру иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтеру. Он сказал, что ему ничего неизвестно об этом событии. Мы отправили ему фотографии. Что же это, если не фашизм?… К сожалению, это то, к чему пришла Европа. Она скатывается в пропасть, и когда мы говорим об этом, их это задевает. Им пора высунуть голову из песка», — цитирует турецкого министра телеканал TRT.

Чавушоглу также раскритиковал политику ЕС в отношении Турции. «Беда Европе, если к фашизму склонилась политическая партия, тем более партия социалистического толка. Она поощряет террор, насилие, а когда в ее адрес поступает критика, задается вопросом: «Почему Турция так о нас говорит?» Мы говорим правду. Что означает, если политическая партия вывешивает постер против президента Эрдогана в парламенте? Разве это не фашизм? Разве это не поддержка террористической организации и не пособничество ей? Это означает, что она придерживается той же линии с террором, с террористической организацией», — заявил он.