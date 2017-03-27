С сегодняшнего дня и до 31 марта, с 22:00 до 06:00 начнется установка барьеров безопасности на участке ул. Хагани от пересечения с ул. А.Пушкина до пересечения с проспектом Бюльбюля, где будет проходить трек «Формулы 1», сообщили в понедельник в Операционном компании Бакинского городского кольца.

Поэтому просьба к жителям столицы в эти дни не парковать автомобили на данной территории.

Операционная компания Бакинского городского кольца, являющаяся организатором «Формулы 1» в Азербайджане, продолжает подготовительные работы к Гран-при Азербайджана, который пройдет в столице 23-25 июня.