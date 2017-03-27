Иногда по политическим причинам тот или иной лидер заявляет о возможности войны в зоне карабахского конфликта, а другая сторона отвечает: «мы тоже будем бороться». Об этом, согласно информации News.am, на встрече с журналистами 27 марта заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

Однако, по словам дипломата, эти заявления должны оставаться только словами и ни в коем случае не превратиться в действия. «И это – то, что мы пытаемся сделать именно сейчас, стремясь найти путь для разрешения проблемы», — добавил Ричард Хогланд.