Этот жилет хранился в семье Кука после его смерти в 1779 году. В начале XX века его купил некий британский промышленник и передал известной пианистке Руби Рич из Сиднея.

По словам представителя аукционного дома, артистка перекроила жилет и часто выходила в нем на светские мероприятия, так что на одежде остались пятна от вина. В 1981 году предмет гардероба выкупил коллекционер, имя которого не раскрывается.