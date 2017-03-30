Аукционный дом Aalders Auctions выставил на торги жилет, который принадлежал британскому исследователю и картографу капитану Джеймсу Куку. Об этом сообщает Reuters.
Оценочная стоимость лота варьировалась от 610 до 760 тысяч долларов. Покупателей пока не нашлось. Максимальная сумма, которую предложили за предмет одежды двухвековой давности, составила около 438 тысяч долларов. В настоящее время владелец жилета ведет переговоры с потенциальным покупателем.
Этот жилет хранился в семье Кука после его смерти в 1779 году. В начале XX века его купил некий британский промышленник и передал известной пианистке Руби Рич из Сиднея.
По словам представителя аукционного дома, артистка перекроила жилет и часто выходила в нем на светские мероприятия, так что на одежде остались пятна от вина. В 1981 году предмет гардероба выкупил коллекционер, имя которого не раскрывается.