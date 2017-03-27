«Были две девушки. Они хорошо знали, зачем едут в Дубай. Приехав в Дубай, они стали заниматься проституцией. Один раз их клиентами оказались арабы. 5-6 арабов забрали двух этих девушек и отвезли в пустыню. Вы знаете, что днем в пустыне очень жарко, а вечером очень холодно. Эти арабы несколько часов насиловали девушек бейсбольной битой. После этого они раздели их догола и оставили в пустыне. После возвращения в Азербайджан одной из девушек удалили все внутренние половые органы. Другая девушка перенесла тяжелое душевное потрясение и все еще не может прийти в себя». Об этом в интервью агентству Спутник-Азербайджан заявила директор Центра по оказанию помощи жертвам торговли людьми министерства труда и социальной защиты населения Назакет Балабекова, передает портал Оху.аз.

На вопрос, в какие страны чаще всего увозят жертв торговли людьми, Н.Балабекова ответила:

«Раньше их чаще всего везли в Дубай. Сейчас их везут в Россию. Выросло число случаев вывоза жертв в Испанию, Италию, скандинавские страны, Украину и т.д. Люди находят способ и уезжают, не зная, что может с ними приключиться».